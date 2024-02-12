Де Лигт — о матче с «Лацио» в ЛЧ: Сарри всегда намерен играть по проверенной тактике

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио». Нидерландец заявил, что хорошо знаком с методами работы главного тренера «Лацио» Маурицио Сарри, так как работал под его руководством в «Ювентусе».

«Нас ждёт сложная игра с командой, которая играет хорошо. Я знаю Сарри, он всегда хочет играть по проверенным схемам, с большим количеством тактических уловок, а также высокой интенсивностью», — приводит слова де Лигта Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между «Лацио» и «Баварией» состоится в среду, 14 февраля. Команды сыграют на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало игры в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция).