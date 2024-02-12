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Де Лигт — о матче с «Лацио» в ЛЧ: Сарри всегда намерен играть по проверенной тактике

Де Лигт — о матче с «Лацио» в ЛЧ: Сарри всегда намерен играть по проверенной тактике
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Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио». Нидерландец заявил, что хорошо знаком с методами работы главного тренера «Лацио» Маурицио Сарри, так как работал под его руководством в «Ювентусе».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нас ждёт сложная игра с командой, которая играет хорошо. Я знаю Сарри, он всегда хочет играть по проверенным схемам, с большим количеством тактических уловок, а также высокой интенсивностью», — приводит слова де Лигта Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между «Лацио» и «Баварией» состоится в среду, 14 февраля. Команды сыграют на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало игры в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция).

Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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