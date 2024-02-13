Источник: «Гремио» за аренду Ду Кейроса у «Зенита» заплатил € 500 тыс.

Бразильский «Гремио» за аренду полузащитника Ду Кейроса у санкт-петербургского «Зенита», по информации интернет-портала Transfermarkt, заплатил € 500 тыс. Кроме того, сообщается, что бразильский клуб имеет права выкупа игрока в размере € 6 млн.

Напомним, ранее сине-бело-голубые сообщили, что «Гремио» арендовал футболиста до конца 2024 года.

В нынешнем сезоне Ду Кейрос принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. При этом рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн. На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на втором месте с 36 заработанными очками.