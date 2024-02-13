«Ювентус» потерпел второе поражение кряду после 19-матчевой беспроигрышной серии

В понедельник, 12 февраля, «Ювентус» в родных стенах уступил «Удинезе» в матче 24-го тура итальянской Серии А — 0:1. Таким образом, туринская команда потерпела второе поражение кряду после 19-матчевой беспроигрышной серии.

«Ювентус» впервые за долгое время проиграл в прошлом туре Серии А. Туринцы уступили «Интеру» — 0:1. До этого в последний раз в официальном матче «Ювентус» уступал 23 сентября. Это произошло в игре чемпионата Италии с «Сассуоло» — 2:4. На протяжении последующих 19 матчей во всех турнирах туринцы обыгрывали такие команды, как «Лечче» (1:0), «Торино» (2:0), «Милан» (1:0), «Верона» (1:0), «Фиорентина» (1:0), «Кальяри» (2:1), «Монца» (2:1), «Наполи» (1:0), «Фрозиноне» (2:1 и 4:0), «Салернитана» (6:1 и 2:1), «Рома» (1:0), «Сассуоло» (3:0) и «Лечче» (3:0). Также подопечные Массимилиано Аллегри сыграли вничью с «Аталантой» (0:0), «Интером» (1:1), «Дженоа» (1:1) и «Эмполи» (1:1).

Свой следующий матч «Ювентус» проведёт в субботу, 17 февраля. Команда Аллегри на выезде встретится с «Вероной» в рамках 25-го тура Серии А. Начало игры — в 20:00 мск.