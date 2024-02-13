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«Реал» может приобрести одного из лидеров «Манчестер Юнайтед» вместо Холанда и Мбаппе

«Реал» может приобрести одного из лидеров «Манчестер Юнайтед» вместо Холанда и Мбаппе
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Мадридский «Реал» поручил своему главному скауту Юни Калафату начать следить за нападающим «Манчестер Юнайтед» Расмусом Хойлундом, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, руководство испанского клуба рассматривает датского форварда как опцию, в случае того, если им не удастся подписать контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе или форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Недавно Хойлунд забил в пятом матче подряд за «МЮ». В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл за «Манчестер Юнайтед» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 65 млн.

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