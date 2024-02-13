«Реал» может приобрести одного из лидеров «Манчестер Юнайтед» вместо Холанда и Мбаппе

Мадридский «Реал» поручил своему главному скауту Юни Калафату начать следить за нападающим «Манчестер Юнайтед» Расмусом Хойлундом, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, руководство испанского клуба рассматривает датского форварда как опцию, в случае того, если им не удастся подписать контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе или форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

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Недавно Хойлунд забил в пятом матче подряд за «МЮ». В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл за «Манчестер Юнайтед» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 65 млн.