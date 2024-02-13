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Экс-игрок «Арсенала» Галлас сравнил Аршавина с Азаром

Экс-игрок «Арсенала» Галлас сравнил Аршавина с Азаром
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Бывший защитник «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма», вице-чемпион мира в составе сборной Франции Вильям Галлас сравнил российского полузащитника Андрея Аршавина с бельгийской звездой Эденом Азаром. По его словам, это похожие игроки с большим талантом.

«Я могу сравнить Аршавина с Эденом Азаром. Это похожие игроки с большим талантом», — сказал Галлас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Аршавин на пике своей карьеры выступал за лондонский «Арсенал», в составе которого отметился легендарным покером на «Энфилде» в ворота «Ливерпуля». Эден Азар лучшие годы своей карьеры провёл в лондонском «Челси». Позже бельгиец перебрался в мадридский «Реал», но там стать ключевым футболистом не сумел.

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