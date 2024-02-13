«Локомотив» объявил о возвращении Дзюбы в состав в начале третьего сбора

Московский «Локомотив» объявил о возвращении нападающего Артёма Дзюбы в состав команды на старте третьего зимнего учебно-тренировочного сбора. Железнодорожники опубликовали видео, на котором Дзюба вместе командой направляется на тренировку.

Ролик опубликован в телеграм-канале «Локомотива»

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. Контрактное соглашение россиянина с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей.