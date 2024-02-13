Петржела: в частой смене бразильцев в «Зените» виноваты те, кто привёл их в клуб

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением, почему в санкт-петербургском клубе часто меняются бразильские футболисты.

«Ду Кейрос ушёл из «Зенита», потому что ему не хватает игровых качеств для этой команды. Это совершенно нормально. Мне кажется, что частая смена бразильцев в «Зените» — нормальное явление. Тренеры выяснили, что они не соответствуют уровню команды. В смене бразильцев в «Зените» виноваты те, кто привёл их в клуб», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Ду Кейрос перешёл в «Гремио» на правах аренды до конца текущего года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.