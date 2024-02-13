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Экс-игрок «Арсенала» Галлас: от Аршавина ждали намного большего в Англии, но он был ленив

Экс-игрок «Арсенала» Галлас: от Аршавина ждали намного большего в Англии, но он был ленив
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Бывший защитник «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма», вице-чемпион мира в составе сборной Франции Вильям Галлас считает, что Андрей Аршавин не реализовал свой потенциал в Англии на 100%.

«Аршавин обладал очень большим талантом, но был немного ленив. В Англии от него ждали намного большего. Это касается тренировок и игр. АПЛ физически намного затратнее: матчи почти каждые три дня. Возможно, это было слишком для Аршавина, чтобы показывать высокий уровне в каждой игре. Потому что Андрей выкладывался на 20-30 процентов на тренировках, а нужно хотя бы на 70-80, но он был к этому не готов. Люди расстраивались, что не видят того Андрея, который был в «Зените», но АПЛ отличается», — сказал Галлас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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