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Экс-игрок «Тоттенхэма» Галлас: Павлюченко нельзя ни с кем сравнить — Роман уникальный

Экс-игрок «Тоттенхэма» Галлас: Павлюченко нельзя ни с кем сравнить — Роман уникальный
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Бывший защитник лондонских «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма», вице-чемпион мира в составе сборной Франции Вильям Галлас высказался о российском нападающем Романе Павлюченко. Напомним, француз и россиянин пересекались в лондонском «Тоттенхэме». Галлас назвал Павлюченко уникальным футболистом и охарактеризовал сильные качества российского бомбардира.

«Павлюченко был нападающим, которому было важно находиться с мячом. На самом деле, это прекрасный игрок атаки: высокий, худой, быстрый, бил с обеих ног. Я провёл отличное время с Романом в «Тоттенхэме». Я даже не могу его ни с кем сравнить, потому что он уникальный», — сказал Вильям Галлас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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