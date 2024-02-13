Смородская: у США самая сильная экономика в мире, храню свои сбережения в долларах

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что у США самая сильная экономика в мире. Функционер призналась, что хранит все свои сбережения в долларах. При этом она отметила, что размер её сбережений не сильно велик. Также она назвала размер своей пенсии и высказалась о доме на Рублёвке.

«В какой валюте лучше хранить? У США самая сильная экономика в мире. Сами представьте — треть мировой экономики приходится на Соединённые Штаты. Поэтому хранить сбережения лучше в долларах. Сама так делаю.

Хватит ли моих сбережений, чтобы не работать до конца жизни? Не хватит. Эта сумма — даже не средняя годовая зарплата футболиста. Дело всё в том, что сейчас я пенсионер. Пенсия — 32 тысячи рублей.

Дом на Рублёвке? Он был построен аж 27 лет назад, когда я была вице-президентом ВТБ. По сегодняшним меркам, он вообще ничего не стоил», — приводит слова Ольги Смородской Sport24.

Напомним, Смородская занимала пост «Локомотива» в период с 2010 по 2016 год. Ранее она рассказывала об успешности своей финансовой деятельности в московском клубе.