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«Ливерпуль» объявил, что Свен-Йоран Эрикссон будет тренером команды на матче легенд

«Ливерпуль» объявил, что Свен-Йоран Эрикссон будет тренером команды на матче легенд
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Футбольный клуб «Ливерпуль» объявил, что экс-наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон будет тренером «красных» в матче легенд с командой амстердамского «Аякса».

Матч легенд «Аякса» и «Ливерпуля» состоится в марте этого года на «Энфилде». Напомним, в январе болельщики «красных» запустили акцию, призывающую поставить тренером легенд мерсисайдцев Свен-Йорана Эрикссона, который ранее заявил, что всегда болел за «Ливерпуль» и хотел быть тренером этой команды.

В прошлом месяце шведский специалист сообщил, что ему диагностировали онкологическое заболевание. По словам Эрикссона, ему осталось жить в лучшем случае год. Эрикссону 75 лет. Швед тренировал сборную Англии с 2001 по 2006 год. Также Свен‑Йоран работал с «Бенфикой», «Ромой», «Сампдорией» и «Лацио». «Бенфику» Эрикссон трижды приводил к чемпионскому титулу, а с «Ромой» выиграл Кубок Италии. С 2022 по 2023 год Свен работал спортивным директором шведского клуба «Карлстад».

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