«Вали отсюда, идиот». Луис оскорбил Хойлунда, долго покидавшего поле во время игры АПЛ

Благодаря экспертам по чтению по губам стало известно, что полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис сказал нападающему «Манчестер Юнайтед» Расмусу Хойлунду, когда датский футболист уходил на замену во время очного матча команд в 24-м туре чемпионата Англии (1:2). Об этом информирует Daily Mail.

Инцидент произошёл на 90+2-й минуте встречи, когда Дуглас Луис решил, что Хойлунд слишком долго покидает поле, после чего он подошёл к датчанину и сказал ему: «Ты, идиот, вали отсюда, двигайся по газону быстрее».

Когда Хойлунд приближался к скамейке запасных, болельщики «Астон Виллы» кричали ему: «Пошёл вон, ты чёртов придурок».

Напомним, данный матч проходил на «Вилла Парк» — домашнем стадионе «Астон Виллы», располагающемся в Бирмингеме.