«Они никакая не женщина в футболе». Смородская раскритиковала Зарему Салихову

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала Зарему Салихову, супругу экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. По её мнению, Салихова необоснованно начала обсуждать в СМИ темы и персоналии, которые выходили за пределы «Спартака». Смородская заявила, что не считает супругу Федуна женщиной из российского футбола.

«Почему я критиковала Зарему Салихову, которая тоже является женщиной из футбола? Она никакая не женщина в футболе. Она была женой президента клуба и в какой-то момент решила, что может открыто выступать с критикой всех и вся в СМИ. Ну пожалуйста, комментируй свой «Спартак» — никаких проблем. Но она же начала обсуждать всех подряд, в том числе и меня. Поэтому у меня была соответствующая реакция», — приводит слова Ольги Смородской Sport24.

Напомним, Смородская занимала пост «Локомотива» в период с 2010 по 2016 год. Ранее она рассказала, что хранит свои сбережения в долларах, потому что считает экономику США сильнейшей в мире.