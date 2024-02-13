Представитель Самошникова: все мечтают играть в Европе, но мыслей об уходе из «Локо» нет

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, который представляет интересы 26-летнего защитника Ильи Самошникова, ответил на вопрос о будущем своего подопечного. Представитель заявил, что все футболисты мечтают играть в Европе, но подчеркнул, что Самошников всем доволен в «Локомотиве». По словам Кигинько, у Самошникова пока нет мыслей об уходе из команды.

«Пока будущее Ильи связано с «Локомотивом». Он только летом перешёл в команду, у него длительный контракт, поэтому мыслей о каких-либо трансферах нет, он всем доволен. Хотя, надо отметить, все мечтают играть в Европе. К лету посмотрим, что будет происходить на рынке по позиции Ильи. Сейчас не было необходимости активно по нему заниматься, он только осваивается в новом клубе, который можно причислить к грандам российского футбола», — приводит слова Дмитрия Кигинько «РБ Спорт».