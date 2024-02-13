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Роман Широков: в «Зените» идёт поиск лучшего бразильца — кто ищет, тот всегда найдёт

Роман Широков: в «Зените» идёт поиск лучшего бразильца — кто ищет, тот всегда найдёт
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Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о частой смене бразильских футболистов в санкт-петербургском клубе.

«Не знаю, насколько нормальна частая смена бразильцев в «Зените». Наверное, они ищут лучшего, поэтому приходится кого-то менять. Кто ищет, тот всегда найдёт. А как скоро это будет, не могу сказать», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, накануне, 12 февраля, стало известно, что игрок «Зенита» Ду Кейрос перешёл в «Гремио» на правах аренды до конца нынешнего года. В этом сезоне защитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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