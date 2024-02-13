Виктор Гусев: я бы хотел смены чемпиона России, Галицкий и «Краснодар» этого заслужили

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Я бы хотел смены чемпиона, не потому что у меня какое-то особое отношение к «Зениту». Я его очень люблю, потому что люблю Питер. Но просто ради интереса.

Если будет новый чемпион – это какая-то интрига. Конечно, болельщики «Зенита» не согласятся. Но с точки зрения стороннего наблюдателя это было бы интересно, тем более Галицкий и «Краснодар» этого заслужили, глядя на то, как всё там обустроено и стадион, который не стал стадионом чемпионата мира. Он тоже такого праздника заслуживает. Поэтому было бы интересно», — приводит слова Гусева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом страны последние пять сезонов подряд. На данный момент «Краснодар» лидирует в чемпионате России. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков после 18 туров и опережают ближайшего преследователя — «Зенит», на два балла.