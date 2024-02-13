«Это бизнес». Жирков – о возможном трансфере Чалова в «Зенит»

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал возможный переход нападающего армейцев Фёдора Чалова в стан сине-бело-голубых.

«Возможный переход Чалова в «Зенит»? Это трансферы, это бизнес. Будут ли вопросы к Фёдору после перехода? Нет. Если клубы договорятся. Все куда-то переходят, это футбольная жизнь», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что Фёдор Чалов уехал со сборов команды в Москву для обсуждения нового контракта с московским ЦСКА. Сообщается, что армейцы предлагают российскому нападающему новый контракт с зарплатой в размере от € 2,5 до € 3 млн в год, однако сторона футболиста хотела бы получить ещё и подписной бонус в размере € 4 млн. При этом футболиста также хочет подписать «Зенит».