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«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: Холанд, де Брёйне и Фоден — в старте «горожан» на матч ЛЧ

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: Холанд, де Брёйне и Фоден — в старте «горожан» на матч ЛЧ
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Во вторник, 13 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся датский «Копенгаген» и английский «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия

Составы команд:

«Копенгаген»: Грабара, Вавро, Дикс, Маккенна, Иелерт, Фальк, Маттссон, Гонсалвеш, Ашури, Классон, Эльюнусси.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Стоунз, Аке, Родри, Силва, де Брёйне, Фоден, Грилиш, Холанд.

В последний раз сегодняшние соперники встречались на групповом этапе прошлого сезона Лиги чемпионов. Тогда в первом матче на домашней арене «Манчестер Сити» не оставил шансов «Копенгагену» — 5:0. В ответной игре в Дании команды разошлись миром — 0:0.

«Копенгаген» попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Манчестер Сити», в свою очередь, стал сильнейшим в квартете с «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».

Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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