Алберто – о голевой засухе в «Коринтиансе»: я был подавлен, испытывал много унижений

Бывший футболист «Зенита», а ныне нападающий «Коринтианса» Юри Алберто рассказал, что испытывал во время голевой засухи в бразильской команде.

«Конечно, мы игроки расстраиваемся, я не машина. У меня есть чувства, я был подавлен. Расстройство обезоруживает, а злость мотивирует, так что я хотел показать, что способен забивать, как и прежде, хотел, чтобы фанаты к этому привыкли. Это был сложный период, я испытал много унижений. Спасибо Богу и моей семье», — приводит слова Алберто Globo.

22-летний форвард в прошлом сезоне сыграл за «Коринтианс» 63 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 15 млн.