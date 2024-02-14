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Фердинанд высказался о фаворитах Лиги чемпионов

Фердинанд высказался о фаворитах Лиги чемпионов
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд назвал главных фаворитов Лиги чемпионов 2023/24.

«Я не могу представить, чтобы кто-то, кроме «Манчестер Сити» и «Реала», выиграл Лигу чемпионов в этом сезоне», – приводит слова Фердинанда BBC.

Отметим, мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», возглавляемые Анчелотти и Гвардиолой соответственно, начали свой путь в плей-офф Лиги чемпионов. «Сливочные» в гостях переиграли «РБ Лейпциг» (1:0), а «горожане» были сильнее «Копенгаген» (3:1).

Ответные поединки самого престижного еврокубка, в которых встретятся «Манчестер Сити» с «Копенгагеном» и мадридский «Реал» с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала пройдут 6 марта.

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1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Де Брёйне – 10'     1:1 Маттссон – 34'     1:2 Б. Силва – 45+1'     1:3 Фоден – 90+2'    
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