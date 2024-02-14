Фердинанд высказался о фаворитах Лиги чемпионов
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд назвал главных фаворитов Лиги чемпионов 2023/24.
«Я не могу представить, чтобы кто-то, кроме «Манчестер Сити» и «Реала», выиграл Лигу чемпионов в этом сезоне», – приводит слова Фердинанда BBC.
Отметим, мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», возглавляемые Анчелотти и Гвардиолой соответственно, начали свой путь в плей-офф Лиги чемпионов. «Сливочные» в гостях переиграли «РБ Лейпциг» (1:0), а «горожане» были сильнее «Копенгаген» (3:1).
Ответные поединки самого престижного еврокубка, в которых встретятся «Манчестер Сити» с «Копенгагеном» и мадридский «Реал» с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала пройдут 6 марта.
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13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Де Брёйне – 10' 1:1 Маттссон – 34' 1:2 Б. Силва – 45+1' 1:3 Фоден – 90+2'
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Диас – 48'
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