Фердинанд высказался о фаворитах Лиги чемпионов

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд назвал главных фаворитов Лиги чемпионов 2023/24.

«Я не могу представить, чтобы кто-то, кроме «Манчестер Сити» и «Реала», выиграл Лигу чемпионов в этом сезоне», – приводит слова Фердинанда BBC.

Отметим, мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», возглавляемые Анчелотти и Гвардиолой соответственно, начали свой путь в плей-офф Лиги чемпионов. «Сливочные» в гостях переиграли «РБ Лейпциг» (1:0), а «горожане» были сильнее «Копенгаген» (3:1).

Ответные поединки самого престижного еврокубка, в которых встретятся «Манчестер Сити» с «Копенгагеном» и мадридский «Реал» с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала пройдут 6 марта.

Материалы по теме Уткин назвал своего фаворита в Лиге чемпионов 2023/24

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: