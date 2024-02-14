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ПСЖ — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
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«Заха, порви всех в матче с ПСЖ». «Динамо» пожелало удачи Захаряну в матче Лиги чемпионов

«Заха, порви всех в матче с ПСЖ». «Динамо» пожелало удачи Захаряну в матче Лиги чемпионов
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Пресс-служба московского «Динамо» показала видеоролик, на котором игроки и главный тренер команды Марцел Личка обратились к хавбеку Арсену Захаряну в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом Сосьедад» и «ПСЖ».

«Заха, брат, желаю тебе удачи в матче с «ПСЖ», наконец-то забить свой первый гол и победить. Навози там Мбаппе, между или не между, ты там умеешь всё, будем смотреть. Удачи. Надеюсь, забьёшь, мой золотой. Желаю тебе удачи 14-го числа в матче с «ПСЖ», чтобы ты всех порвал», — сказано в обращении игроков.

«Привет, Арсен, мы все тебе желаем выйти в составе «Реала Сосьедад» на стадионе «Парк Де Пренс» и показать себя с лучшей стороны, а также помочь команде победить. Желаем тебе выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Давай, забей гол», — подытожил Личка.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом Сосьедад» состоится в среду, 14 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Главным арбитром матча выступит итальянец Марко Гуида. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

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