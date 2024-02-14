Холанд — о победе над «Копенгагеном»: полпути пройдено, встретимся дома

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу «горожан» над «Копенгагеном» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1).

«Полпути пройдено, встретимся дома, на «Этихаде», — написал Холанд в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в состоявшемся накануне, 13 февраля, матче 1/8 финала ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном» победу со счётом 3:1 одержали «горожане». Ответный матч с «Копенгагеном» состоится 6 марта на стадионе «Этихад» в 23:00 мск. «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финальном матче сезона-2022/2023 «горожане» обыграли миланский «Интер» (1:0). В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ с 52 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (54 очка).