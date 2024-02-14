Рио Фердинанд: «Ливерпуль» удивил меня в этом сезоне

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о выступлениях «Ливерпуля» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Я не ожидал, что «Ливерпуль» будет возглавлять таблицу и бороться за титул в этом сезоне. Я полагал, что мерсисайдцы будут вести борьбу за место в топ-4, но не думал, что они снова начнут соперничать с «Манчестер Сити». Честно говоря, я считал, что конкуренцию «горожанам» составит «Арсенал». Но это просто показывает, что «Ливерпуль» провёл отличную работу по комплектации состава», — приводит слова Фердинанда издание Liverpool Echo.

После 24 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Манчестер Сити» на два очка. При этом у «горожан» есть игра в запасе.