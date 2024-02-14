Отец Кокшарова: противно читать, что Саша может играть за сборную Словении

Эдуард Кокшаров, отец форварда «Краснодара» Александра Кокшарова, заявил, что не допускает мысли о смене гражданства своего сына. Напомним, молодой нападающий родился в словенском городе Целе.

«Противно читать, что Саша может выступать за сборную Словении. Для чего эти новости пускаются? Для провокации? Люди домысливают какие-то странные вещи. Я сказал сыну: «Сань, мне тоже поступали предложения играть за сборную Словении. Но я отказался, Россия — наша родина. Хочу, чтобы ты тоже играл за сборную России». Знаете, что он мне ответил? «Да, пап, я тоже этого очень хочу». Всё. О чём разговор? Мелкие диванные эксперты делают гадкие вбросы», — приводит слова Эдуарда Кокшарова Sport24.

Александр Кокшаров является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне форвард провёл за «быков» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс. Напомним, «Краснодар» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице.