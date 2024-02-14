Матч сборной России с Парагваем будет учтён в рейтинге ФИФА

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что товарищеский матч сборной России с национальной командой Парагвая, который пройдёт 25 марта, будет учтён в рейтинге ФИФА.

«Встреча со сборной Парагвая будет учитываться в рейтинге ФИФА», — сообщает сайт РФС.

Напомним, сборная России также на мартовских сборах сыграет с национальной командой Сербии (21 марта). На данный момент российская команда в рейтинге ФИФА располагается на 38-м месте, сборная Сербии — на 34-м, а национальная команда Парагвая – на 53-м. Интересно, что обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичное отстранение наблюдается и во многих других видах спорта, помимо футбола.