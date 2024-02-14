Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч сборной России с Парагваем будет учтён в рейтинге ФИФА

Матч сборной России с Парагваем будет учтён в рейтинге ФИФА
Аудио-версия:
Комментарии

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что товарищеский матч сборной России с национальной командой Парагвая, который пройдёт 25 марта, будет учтён в рейтинге ФИФА.

«Встреча со сборной Парагвая будет учитываться в рейтинге ФИФА», — сообщает сайт РФС.

Напомним, сборная России также на мартовских сборах сыграет с национальной командой Сербии (21 марта). На данный момент российская команда в рейтинге ФИФА располагается на 38-м месте, сборная Сербии — на 34-м, а национальная команда Парагвая – на 53-м. Интересно, что обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичное отстранение наблюдается и во многих других видах спорта, помимо футбола.

Материалы по теме
Сборная России проведёт матч с Парагваем в Москве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android