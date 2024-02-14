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МВД России объявило в розыск экс-футболиста Евгения Савина

МВД России объявило в розыск экс-футболиста Евгения Савина
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Министерство внутренних дел (МВД) Российской Федерации объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина.

Фото: МВД России

Напомним, ранее в сентябре на Савина было заведено уголовное дело из-за его высказываний в адрес России и армии в апрельском интервью Ксении Собчак. Ранее Савин уже привлекался к ответственности за дискредитацию ВС РФ и заплатил штраф в размере 50 тысяч рублей. При повторном нарушении будет возбуждено уголовное дело, и спортсмену грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Савин покинул Россию, объяснив это своей гражданской позицией. Во времена своей футбольной карьеры Евгений Савин выступал за «Томь», махачкалинский «Анжи», подмосковные «Химки», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал» и тульский «Арсенал».

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