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«Спартак» — «Кайрат»: Промес начнёт матч Зимнего кубка РПЛ в запасе

«Спартак» — «Кайрат»: Промес начнёт матч Зимнего кубка РПЛ в запасе
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Сегодня, 14 февраля, состоится матч Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встретятся московский «Спартак» и казахстанский «Кайрат». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Спартак»: Максименко, Чернов, Бабич, Хлусевич, Зобнин, Пруцев, Умяров, Игнатов, Медина, Зиньковский, Соболев.

«Кайрат»: Устименко, Юлдошев, Гадрани, Широбоков, Арад, Мрынский, Садыбеков, Сергеев, Зария, Сантана, Жоао Паоло.

Winline Зимний Кубок РПЛ
14 февраля 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров Зимнего кубка РПЛ «Спартак» набрал три очка и на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице данного соревнования. В свою очередь, на текущий момент «Кайрат» провёл две игры на этом товарищеском турнире, в которых заработал три очка, в результате чего располагается на четвёртой строчке.

Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ
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