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Тухель может продолжить карьеру в «Барселоне», если покинет «Баварию»

Тухель может продолжить карьеру в «Барселоне», если покинет «Баварию»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель может продолжить свою карьеру в каталонской «Барселоне». Об этом сообщает Diario Sport.

По данным источника, «Барселона» рассматривает вариант с потенциальным назначением Тухеля на пост главного тренера команды, который станет вакантным после ухода Хави в конце текущего сезона. Каталонцы готовы предложить сотрудничество немецкому специалисту, если тот летом покинет «Баварию».

Напомним, Тухель возглавил мюнхенский клуб в марте 2023 года, а его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Ранее стало известно, что в мюнхенской «Баварии» недовольны главным тренером Томасом Тухелем, его будущее будет пересмотрено летом. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

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