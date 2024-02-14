Тухель может продолжить карьеру в «Барселоне», если покинет «Баварию»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель может продолжить свою карьеру в каталонской «Барселоне». Об этом сообщает Diario Sport.

По данным источника, «Барселона» рассматривает вариант с потенциальным назначением Тухеля на пост главного тренера команды, который станет вакантным после ухода Хави в конце текущего сезона. Каталонцы готовы предложить сотрудничество немецкому специалисту, если тот летом покинет «Баварию».

Напомним, Тухель возглавил мюнхенский клуб в марте 2023 года, а его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Ранее стало известно, что в мюнхенской «Баварии» недовольны главным тренером Томасом Тухелем, его будущее будет пересмотрено летом. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.