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Футболисты «Ливерпуля» Александер-Арнольд и Собослаи пропустят финал Кубка лиги с «Челси»

Футболисты «Ливерпуля» Александер-Арнольд и Собослаи пропустят финал Кубка лиги с «Челси»
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд и полузащитник Доминик Собослаи не смогут принять участия в финальном матче Кубка английской лиги. Об этом сообщает журналист Пол Джойс в соцсети Х (ранее Twitter).

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, оба футболиста не успевают восстановиться от полученных травм ко дню решающего матча. Напомним, встреча между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры – в 18:00 мск.

В текущем сезоне на счету Собослаи 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Александер-Арнольд провёл 29 игр и сумел забить два мяча, а также оформил 10 ассистов.

Турнирная сетка Кубка лиги - 2023/2024

Ранее стало известно, что лидер «Ливерпуля» — вингер Мохамед Салах — будет доступен в предстоящей игре с «Челси», несмотря на повреждение, полученное в сборной Египта во время Кубка африканских наций.

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