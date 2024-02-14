Футболисты «Ливерпуля» Александер-Арнольд и Собослаи пропустят финал Кубка лиги с «Челси»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд и полузащитник Доминик Собослаи не смогут принять участия в финальном матче Кубка английской лиги. Об этом сообщает журналист Пол Джойс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, оба футболиста не успевают восстановиться от полученных травм ко дню решающего матча. Напомним, встреча между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры – в 18:00 мск.

В текущем сезоне на счету Собослаи 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Александер-Арнольд провёл 29 игр и сумел забить два мяча, а также оформил 10 ассистов.

Ранее стало известно, что лидер «Ливерпуля» — вингер Мохамед Салах — будет доступен в предстоящей игре с «Челси», несмотря на повреждение, полученное в сборной Египта во время Кубка африканских наций.