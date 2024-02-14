Владимир Быстров: в «Краснодаре» не было яркого легионера

Бывший футболист «Краснодара» Владимир Быстров заявил, что в стане «быков» не было яркого легионера.

«Мне все легионеры «Краснодара» нравились. Кто ярче всех себя проявил? Не знаю, не было яркого легионера», — приводит слова Быстрова Legalbet.

Быстров играл за «Краснодар» с лета 2014 года по лето 2017-го. В общей сложности россиянин провёл за южан 54 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Бывший футболист за свою футбольную карьеру также успел сыграть за «Зенит», «Спартак», «Анжи» и «Тосно».

На данный момент «Краснодар» после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги является лидером с 38 очками. Ближайшие преследователи – «Зенит» (36) и «Динамо» (32).