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Легенда «Баварии» Эффенберг назвал фаворита Лиги чемпионов

Легенда «Баварии» Эффенберг назвал фаворита Лиги чемпионов
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Бывший футболист «Баварии» Штефан Эффенберг порассуждал о главных претендентах на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

«Думаю, победу в очередной раз одержит мадридский «Реал». Но я также слежу за «Интером». Они голодны до побед, у них действительно хорошая команда, и они хотят повторить прошлогодний выход в финал. Ещё есть «Манчестер Сити». Потом уже можно выделить и «Баварию».

Что делает «Реал» фаворитом? Сочетание опытных звёзд и талантливых игроков, голодных до побед. Карло Анчелотти – тренер, которому комфортно в Мадриде, и он очень хорошо понимает, в чём заключается его главная задача», – приводит слова Эффенберга Kicker.

В прошлом сезоне победу в Лиге чемпионов одержал «Манчестер Сити». «Горожане» с минимальным счётом обыграли в финале «Интер» — 1:0. За год до этого чемпионом становился мадридский «Реал», переигравший «Ливерпуль» (1:0).

Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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