Магуайр — о Хойлунде: исключительный талант, всегда верили в его результативность

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался об игре товарища по команде — датского нападающего Расмуса Хойлунда.

«Мы всегда знали, что Хойлунд будет много забивать, потому что он исключительный талант. «Манчестер Юнайтед» построил философию, согласно которой молодые игроки регулярно получают шансы. И если им удаётся воспользоваться своим шансом, то они всегда будут выходить в основном составе команды», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.