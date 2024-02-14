Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Магуайр — о Хойлунде: исключительный талант, всегда верили в его результативность

Магуайр — о Хойлунде: исключительный талант, всегда верили в его результативность
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался об игре товарища по команде — датского нападающего Расмуса Хойлунда.

«Мы всегда знали, что Хойлунд будет много забивать, потому что он исключительный талант. «Манчестер Юнайтед» построил философию, согласно которой молодые игроки регулярно получают шансы. И если им удаётся воспользоваться своим шансом, то они всегда будут выходить в основном составе команды», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Материалы по теме
«Реал» может приобрести одного из лидеров «Манчестер Юнайтед» вместо Холанда и Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android