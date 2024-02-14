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«Спартак» — «Кайрат»: Промес забил мяч через две минуты после выхода на поле

«Спартак» — «Кайрат»: Промес забил мяч через две минуты после выхода на поле
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Сегодня, 14 февраля, проходит матч Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречаются московский «Спартак» и казахстанский «Кайрат». Игра идёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

На девятой минуте Даниил Хлусевич разогнал атаку москвичей, Михаил Игнатов поборолся и сделал пас пяткой в штрафную, а Александр Соболев набежал и пробил в дальний угол ворот. На 14-й минуте Никита Чернов со своей половины поля сделал шикарный заброс за спину защитникам. Антон Зиньковский легко обыграл выбежавшего за пределы штрафной вратаря и закатил мяч в пустые ворота. На 55-й минуте Игнатов сделал пас к штрафной — Хлусевич красиво обыграл защитника, выскочил один на один и пробил мимо вратаря.

На 62-й минуте Квинси Промес с Манфредом Угальде сыграли в стенку, а потом Промес отметился голом, забив в пустые ворота.

Winline Зимний Кубок РПЛ
14 февраля 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
6 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Соболев – 9'     2:0 Зиньковский – 14'     3:0 Хлусевич – 55'     4:0 Промес – 62'     5:0 Промес – 82'     6:0 Мозес – 85'    

После двух туров Зимнего кубка РПЛ «Спартак» набрал три очка и на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице данного соревнования. В свою очередь, на текущий момент «Кайрат» провёл две игры на этом товарищеском турнире, в которых заработал три очка, в результате чего располагается на четвёртой строчке.

Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ
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