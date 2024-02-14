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«Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ

«Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ
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Московский «Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ, в котором также принимали участие «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«Спартак» начал этот турнир с разгромного поражения от «Ростова» со счётом 0:3. Затем красно-белые разгромили «Шабаб Аль-Ахли» (5:0) и «Кайрат» (6:0). Отметим, что судьба обладателя Зимнего кубка РПЛ решалась в последнем матче «Спартак» — «Кайрат». Если бы москвичи не смогли победить с разницей более двух голов, то южане выиграли бы этот турнир.

После трёх сыгранных матчей Зимнего кубка РПЛ московский «Спартак» выиграл турнир, имея в своём активе шесть набранных очков. На втором месте располагается «Ростов», который набрал шесть очков. Далее находятся «Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрат», которые в своём активе имеют по три очка.

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