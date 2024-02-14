Зарема Салихова иронично отреагировала на победу «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

Зарема Салихова, жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу красно-белых в Зимнем кубке РПЛ, иронично высказавшись в адрес экс-спортдира москвичей Пола Эшуорта.

«Раз пошёл такой тренд на троллинг, то хочется потроллить Эшуорта: несмотря на 1,5 года очно и ещё полгода заочно, победы по-прежнему добываются нашими подписаниями и переподписаниями. Соболев и Промес, как всегда, на высоте», – приводит слова Заремы Metaratings.

Эшуорт покинул должность спортивного директора «Спартака» в декабре 2023 года. Его заменил Томаш Амарал.

Напомним, сегодня, 14 февраля, московский «Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ, в котором также принимали участие «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.