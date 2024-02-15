«Реал Сосьедад» проиграл в плей-офф ЛЧ клубу из Франции в третий раз подряд

14 февраля испанский «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна со счётом 0:2 уступил на выезде французскому «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это поражение стало для баскского клуба третьим подряд в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Ранее «Реал Сосьедад» дважды проиграл французскому «Лиону» в рамках 1/8 финала ЛЧ сезона-2003/2004, оба матча завершились поражением испанцев со счётом 0:1. Во всех трёх случаях клуб из Сан-Себастьяна проигрывал в плей-офф Лиги чемпионов команде из Франции.

14 февраля состоялись первые матчи 1/8 финала ЛЧ в двух парах. Французский «ПСЖ» победил на своём поле испанский «Реал Сосьедад» со счётом 2:0. Итальянский «Лацио» в Риме нанёс поражение мюнхенской «Баварии» со счётом 1:0.