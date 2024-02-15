Шалимов — о тюремном сроке Промеса: для меня суд Амстердама — никто. Какая экстрадиция?

Известный российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на тюремный приговор нападающего «Спартака» Квинси Промеса. По мнению Шалимова, речи об экстрадиции футболиста идти не должно. Эксперт заявил, что в нынешних политических реалиях суд Амстердама для него — никто. Напомним, Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 года заключения.

«Для меня амстердамский суд — это вообще не показатель. Они для меня никто, учитывая то, что сейчас происходит в мире. Причём всю эту историю разрушили не мы. Мы теперь должны расторгнуть с Промесом контракт и отправить в Нидерланды? Кто его будет полоскать сейчас? Болельщики других команд. А кто ещё? Европа? Не удивлюсь, если его оправдают через года два. Для меня они никто, как и мы для них. Ну какая ещё экстрадиция? О чём мы вообще говорим? Пока он нужен «Спартаку», к нему нужно относиться как к игроку команды. Я спокойно к этому отношусь», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Накануне Промес сыграл за «Спартак» в матче Зимнего кубка РПЛ с «Кайратом» и отметился двумя забитыми мячами. Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу московского клуба.