Под руководством Тухеля «Бавария» потерпела 10 поражений в 43 матчах

«Бавария» проиграла 10 матчей из 43 под руководством Томаса Тухеля — столько же поражений было у Юлиана Нагельсмана, но с ним мюнхенцы провели 84 игры.

Поражение от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 стало 10-м для «Баварии» под руководством Тухеля, который возглавил команду в марте прошлого года. Напомним, Томас Тухель принял бразды правления в «Баварии» после увольнения Нагельсмана, который сейчас тренирует сборную Германии.

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ между «Баварией» и «Лацио» состоится 5 марта и пройдёт на «Альянц Арене». В сезоне-2022/2023 мюнхенцы стали чемпионами Германии, а в нынешней кампании пока идут на втором месте, отставая от лидирующего «Байера» на пять очков после 21 тура.