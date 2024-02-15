В «Кайрате» заявили, что не рассматривали кандидатуру Дениса Глушакова

Спортивный директор «Кайрата» Константин Лежнев рассказал, что в клубе не рассматривали кандидатуру экс-полузащитника «Спартака» и «Химок» Дениса Глушакова.

«У нас не было контактов с Денисом. Мы его не рассматривали», — сказал Лежнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Глушакова контактировали с «Кайратом», когда полузащитник пребывал на зимних сборах «Ростова». Игрок получил обратную связь, но тогда предпочёл остаться в расположении южной команды. Этой зимой 37-летний Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм встречи с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока. Сейчас Денис пребывает в статусе свободного агента.