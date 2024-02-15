Тони Кроос — о борьбе за титул: только «Реалу» решать, кто станет чемпионом

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Ла Лига? Только мы решим, кто станет чемпионом. Если мы не выиграем, то винить в этом можно будет только нас», — приводит слова Крооса Madrid Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

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После 24 туров Ла Лиги сезона-2023/2024 «Реал» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущую следом «Жирону» на пять очков. Тони Кроос провёл в этом сезоне 32 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал семь результативных передач. Действующий контракт немецкого полузащитника с испанским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего Крооса в € 14 млн.