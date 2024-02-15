Филип Фоден: рад, что много забиваю и помогаю «Манчестер Сити» выигрывать

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о своей результативности в этом сезоне и отметил, что прямо сейчас играет в свой лучший футбол. В последних семи матчах во всех турнирах английский хавбек забил шесть голов.

«Я в хорошей форме, постоянно забиваю и помогаю команде, насколько могу, и я рад этому. Хочу продолжать в том же духе, для меня это личная цель на каждый отдельно взятый матч. Я бы сказал, что сейчас играю в свой лучший футбол», — приводит слова Фодена издание Belfast Telegraph.

В нынешнем сезоне 23-летний Фоден провёл 36 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач. Действующий контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.