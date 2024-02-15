Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Филип Фоден: рад, что много забиваю и помогаю «Манчестер Сити» выигрывать

Филип Фоден: рад, что много забиваю и помогаю «Манчестер Сити» выигрывать
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о своей результативности в этом сезоне и отметил, что прямо сейчас играет в свой лучший футбол. В последних семи матчах во всех турнирах английский хавбек забил шесть голов.

«Я в хорошей форме, постоянно забиваю и помогаю команде, насколько могу, и я рад этому. Хочу продолжать в том же духе, для меня это личная цель на каждый отдельно взятый матч. Я бы сказал, что сейчас играю в свой лучший футбол», — приводит слова Фодена издание Belfast Telegraph.

В нынешнем сезоне 23-летний Фоден провёл 36 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач. Действующий контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.

Материалы по теме
Фоден рассказал о трудностях во время выездной игры Лиги чемпионов с «Копенгагеном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android