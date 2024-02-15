Экс-тренер «Спартака» Чернышов рассказал о суде с бывшим президентом клуба Червиченко

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал о суде с бывшим президентом московского клуба Андреем Червиченко.

«В летнем интервью меня спросили, правда ли, что я пришёл к Червиченко с предложением купить Вагнера Лава в «Спартак», назвал имя и дал видеокассету. Я подтвердил, рассказал, как проходил весь разговор. Но он посчитал, что я неправильно изложил факты, задел его честь и достоинство. Он подал на меня в суд с требованием взыскать миллион рублей.

Сначала суд не принял его заявление, потом были доработки, а повторный иск приняли. Первое заседание было в декабре, но сторона этого человека, не хочу называть его фамилию, пришла не очень подготовленная. Не хватало каких-то документов, суд перенёс заседание и дал им время. 14 февраля состоялось повторное заседание, где присутствовали мои адвокаты. Суд полностью отклонил иск этого гражданина. Я очень рад, что правда восторжествовала. Сразу же говорил, что я не врал, а излагал те факты, которые тогда были.

За этот период я не контактировал с этим человеком. Когда вышло интервью, позвонил его адвокат и проинформировал, что будут подавать в суд на меня. Я сказал, что это их право, пусть связываются с моими адвокатами, если у них есть какие-то вопросы. Это было единственное общение.

Что касается ответного иска, то сейчас я буду советоваться со своими юристами, чтобы определить дальнейшие шаги», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.