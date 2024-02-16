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Лукаку вошёл в тройку лучших бомбардиров Лиги Европы — до первого места четыре гола

Бельгийский нападающий итальянской «Ромы» Ромелу Лукаку стал третьим бомбардиром в истории Лиги Европы. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, бельгийский форвард с 26 голами сравнялся с бывшим нападающим «Атлетика» из Бильбао Арицем Адурисом. Больше забили лишь два голеадора – это Пьер-Эмерик Обамеянг, ныне выступающий за «Марсель», и Радамель Фалькао из «Райо Вальекано»– у обоих по 30 голов.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Фейеноордом» Лукаку забил мяч в ворота нидерландской команды, который принёс команде Даниэле Де Росси ничейный результат (1:1).

В нынешнем сезоне бельгиец провёл за клуб 31 матч, в котором забил 16 мячей и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, текущий сезон Лукаку проводит, будучи арендованным «Ромой» у лондонского «Челси», которому он принадлежит. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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