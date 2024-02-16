Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукаку вошёл в тройку лучших бомбардиров Лиги Европы — до первого места четыре гола

Лукаку вошёл в тройку лучших бомбардиров Лиги Европы — до первого места четыре гола
Аудио-версия:
Комментарии

Бельгийский нападающий итальянской «Ромы» Ромелу Лукаку стал третьим бомбардиром в истории Лиги Европы. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
1:0 Пайшао – 45+1'     1:1 Лукаку – 67'    

По информации источника, бельгийский форвард с 26 голами сравнялся с бывшим нападающим «Атлетика» из Бильбао Арицем Адурисом. Больше забили лишь два голеадора – это Пьер-Эмерик Обамеянг, ныне выступающий за «Марсель», и Радамель Фалькао из «Райо Вальекано»– у обоих по 30 голов.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Фейеноордом» Лукаку забил мяч в ворота нидерландской команды, который принёс команде Даниэле Де Росси ничейный результат (1:1).

В нынешнем сезоне бельгиец провёл за клуб 31 матч, в котором забил 16 мячей и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, текущий сезон Лукаку проводит, будучи арендованным «Ромой» у лондонского «Челси», которому он принадлежит. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Материалы по теме
Конте высказался о несложившейся доминации «Челси» в его эпоху
Календарь Лиги Европы
Турнирная сетка Лиги Европы

Фанаты «Ювентуса» протестуют против трансфера Лукаку:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android