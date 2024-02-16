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Стало известно, кого «ПСЖ» рассчитывает подписать на замену Мбаппе

Стало известно, кого «ПСЖ» рассчитывает подписать на замену Мбаппе
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«Пари Сен-Жермен» в случае ухода Килиана Мбаппе будет вести активную трансферную политику летом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, среди потенциальных замен французу числятся нигерийский форвард Виктор Осимхен из «Наполи», англичанин Маркус Рашфорд, выступающий за «Манчестер Юнайтед», и португальский вингер Рафаэл Леау из «Милана».

Ранее в СМИ сообщалось, что парижане продолжают интересоваться форвардом Беньямином Шешко («РБ Лейпциг») и полузащитниками Гави («Барселона») и Бернарду Силвой («Манчестер Сити»). В шорт-лист «ПСЖ» также входит и бразильский опорный полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнс.

Отметим, что «ПСЖ» планирует приобрести молодых футболистов, отдавая предпочтение игрокам с французским паспортом. Вместе с тем руководство парижского клуба намерено продлить контракт с нидерландским 20-летним вингером Хави Симонсом, что свидетельствует о готовности «ПСЖ» также сотрудничать с иностранными молодыми талантами.

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«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе:

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