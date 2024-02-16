Игрок «Ювентуса» Данило рассказал, кто является его кумиром в футболе

Защитник «Ювентуса» Данило Луис да Силва поделился мнением о том, кого считает кумиром в своей футбольной карьере.

«Буффон был игроком, которым я всегда восхищался. Увидев его вблизи, пообщавшись с ним в повседневной жизни, я могу сказать, что он мой кумир в футболе. Он по-настоящему великий.

Буффон является человеком, с которым я себя идентифицирую. Я думаю, это связано с тем, как много он работает. Каким бы скромным, при этом, Буффон ни казался, как бы он ни старался вести нормальную жизнь, он всегда был несравненным футболистом. Он был игроком, который отдавал много энергии, много сил, много «твёрдости», как мы говорим здесь, в Италии. Когда Буффон начинал говорить, от него шла эта невероятная непохожая ни на кого энергетика и аура», – приводит слова Данило Calciomercato.com.

Напомним, Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 года. За этот период он принял участие в 685 матчах во всех турнирах за клуб. За это время голкипер пропустил 538 голов и 322 встречи завершил на ноль.

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