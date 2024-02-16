Пиоли: «Милан» — шестой фаворит Лиги Европы с шансами на победу всего в 5%

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал разгромную победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы над «Ренном» (3:0), а также оценил шансы «россонери» на итоговую победу в турнире.

«Мы хотели получить преимущество в ответном матче, и мы его получили, но мы знаем, что на этом всё не закончится. Я предоставляю игрокам полную свободу, даю две, три концепции, а затем они на поле, особенно талантливые, должны чувствовать и играть, осознавая и стремясь достичь цели.

Дойдёт ли команда до финала? Мы — «Милан», у нас есть амбиции. Мы — шестой фаворит с шансами на победу всего в 5%, перед нами многие. Мы думаем только об ответном матче, а затем, игра за игрой, пройти все раунды, чтобы дойти до конца», — приводит слова Пиоли Milan News.

Ответная встреча между этими командами состоится 22 февраля. Команды будут играть на стадионе «Роазон Парк» в Ренне, Франция. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.