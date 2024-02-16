Харгривз: Лофтус-Чику следовало уехать за границу намного раньше

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Англии Оуэн Харгривз высказался об игре полузащитника «Милана» Рубена Лофтус-Чика в этом сезоне.

«Глядя на его игру, я не могу поверить, что Рубену уже 28 лет. Я знаю, что в молодости он подавал большие надежды, но, вероятно, ему следовало уехать за границу намного раньше. Он талантливый парень, который прямо сейчас находится в правильном месте. Он играет за команду, которая знает, как использовать его сильные стороны»», — приводит слова Харгривза издание Daily Mail.

Лофтус-Чик — воспитанник академии «Челси». К «Милану» англичанин присоединился летом 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал две результативные передачи.