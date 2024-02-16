Каррагер рассказал, какой клуб в этом сезоне ЛЧ сможет остановить «Манчестер Сити»

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что лондонский «Арсенал» способен выиграть в этом сезоне Лигу чемпионов УЕФА, остановив тем самым главного фаворита турнира – «Манчестер Сити».

«Я смотрю на Лигу чемпионов и думаю: Кто может остановить «Манчестер Сити»? Я думаю, вероятно, «Арсенал». Если бы они встретились, мы знаем, что «Манчестер Сити» был бы явным фаворитом, но я думаю, что у «Арсенала» есть приличный шанс на победу в ЛЧ», – сказал Каррагер в подкасте Stick To Football.

«Арсенал» в рамках 1/8 финала сыграет с «Порту». Первая игра состоится 21 февраля. Ответная встреча будет проведена 12 марта.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов УЕФА стал «Манчестер Сити».