Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер рассказал, какой клуб в этом сезоне ЛЧ сможет остановить «Манчестер Сити»

Каррагер рассказал, какой клуб в этом сезоне ЛЧ сможет остановить «Манчестер Сити»
Комментарии

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что лондонский «Арсенал» способен выиграть в этом сезоне Лигу чемпионов УЕФА, остановив тем самым главного фаворита турнира – «Манчестер Сити».

«Я смотрю на Лигу чемпионов и думаю: Кто может остановить «Манчестер Сити»? Я думаю, вероятно, «Арсенал». Если бы они встретились, мы знаем, что «Манчестер Сити» был бы явным фаворитом, но я думаю, что у «Арсенала» есть приличный шанс на победу в ЛЧ», – сказал Каррагер в подкасте Stick To Football.

«Арсенал» в рамках 1/8 финала сыграет с «Порту». Первая игра состоится 21 февраля. Ответная встреча будет проведена 12 марта.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов УЕФА стал «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признан игроком недели в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android