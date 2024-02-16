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Адвокат Косова: за шесть лет заключения Павел видел мать всего раз

Адвокат Косова: за шесть лет заключения Павел видел мать всего раз
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Адвокат Ален Дюфло, представляющий интересы фаната «Спартака» Павла Косова, задержанного в 2018 году и осуждённого на 10 лет за беспорядки во время Евро-2016, рассказал, как в период отбывания наказания происходила коммуникация его клиента с родственниками.

«Видеться с родственниками у Павла была возможность только в самом начале процесса. Все шесть лет Павел почти не видел ни родственников, ни друзей! Мать навещала сына только один раз, ещё в СИЗО до вынесения решения суда», – сказал Дюфло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Косов был задержан в Германии и переведён во французскую тюрьму по делу о массовых беспорядках на Евро-2016 и покушении на жизнь британского фаната, который остался парализован. Сегодня, 16 февраля, стало известно о том, что Косов досрочно вышел на свободу.

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