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Адвокат Косова: заключение Павла — медийная история, прокурор запрашивал 15 лет

Адвокат Косова: заключение Павла — медийная история, прокурор запрашивал 15 лет
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Ален Дюфло, адвокат фаната «Спартака» Павла Косова, рассказал, почему срок заключения его клиента под стражей во Франции оказался столь большим.

«Это больше медийная история. Прокурор запрашивал 15 лет тюремного заключения. В итоге за драку Павлу дали 10 лет, шесть из которых он отбыл. Всегда находится виновный, на которого захотят повесить всех собак. Им оказался именно Павел. Власти Англии и Франции хотели показательно проучить русского «хулигана». Конечно же, английские фанаты были ангелами», – сказал Дюфло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, фанат «Спартака» Павел Косов был задержан в Германии и переведён во французскую тюрьму по делу о массовых беспорядках на Евро-2016. Он получил тюремный срок в 10 лет. Сегодня, 16 февраля, стало известно, что Косов досрочно вышел на свободу.

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