Адвокат Косова: заключение Павла — медийная история, прокурор запрашивал 15 лет

Ален Дюфло, адвокат фаната «Спартака» Павла Косова, рассказал, почему срок заключения его клиента под стражей во Франции оказался столь большим.

«Это больше медийная история. Прокурор запрашивал 15 лет тюремного заключения. В итоге за драку Павлу дали 10 лет, шесть из которых он отбыл. Всегда находится виновный, на которого захотят повесить всех собак. Им оказался именно Павел. Власти Англии и Франции хотели показательно проучить русского «хулигана». Конечно же, английские фанаты были ангелами», – сказал Дюфло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, фанат «Спартака» Павел Косов был задержан в Германии и переведён во французскую тюрьму по делу о массовых беспорядках на Евро-2016. Он получил тюремный срок в 10 лет. Сегодня, 16 февраля, стало известно, что Косов досрочно вышел на свободу.